Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025-2026 eğitim öğretim yılı kapsamında yapılacak LGS sınavının tarihini resmi olarak duyurdu. Peki, 2026 LGS ne zaman yapılacak? Liselere Geçiş Sistemi sınav giriş belgeleri ne zaman yayımlanacak? İşte ayrıntılar...
LGS NE ZAMAN?
LGS merkezi sınavı, 13 Haziran 2026 Cumartesi günü uygulanacak.
LGS SINAV GİRİŞ BELGELERİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?
LGS sınav tarihinin değişmesiyle birlikte belgelerin de sınavdan yaklaşık 10 gün önce, yani haziran ayının ilk haftasında e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden erişime açılması bekleniyor.
LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
LGS 2026 sonuçları 10 Temmuz 2026 tarihinde açıklanacak.