LGS'nin saat kaçta biteceği araştırılıyor. Peki, 2026 LGS saat kaçta bitiyor, kaç dakika sürecek? İlk ve ikinci oturum kaçta başlıyor ve bitiyor? LGS mola kaç dakika sürecek?

LGS KAÇTA BAŞLAYACAK, LGS SAAT KAÇTA BİTİYOR?

İki oturumdan oluşan sınavın ilk oturumu saat 09.30'da, ikinci oturumu ise saat 11.30'da başlayacak.

Birinci oturumda Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dilden toplam 50 soru sorulacak ve 75 dakika süre verilecek. İlk oturum 10.45'de sona erecek.

45 dakikalık molanın ardından 11.30'da başlayacak olan ikinci oturumda ise matematik ve fen bilimleri derslerinden toplam 40 soru sorulacak ve 80 dakika süre tanınacak.

Oturumlar arasındaki 45 dakikalık sürede öğrenciler okul bahçelerine çıkabilecek ve ihtiyaçlarını giderebilecek.

Sınav, 12.50'de sona erecek.

LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

LGS sonuçları, 10 Temmuz 2026 tarihinde MEB resmi internet sitesi üzerinden duyurulacak.