2026 LGS için geri sayım başladı. Milli Eğitim Bakanlığı sınav tarihini resmen duyururken, başvuru süreci ve sınav günüyle ilgili kritik bilgiler de belli oldu. Peki, 2026 LGS tarihi ne zaman? LGS başvuruları ne zaman alınacak?

LGS 2026 TARİHİ AÇIKLANDI

Bu yıl 14 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek. Sayısal ve sözel oturumlar aynı gün içinde uygulanacak ve öğrenciler sınava bu tarihte girecek.

LGS SINAVI GİRİŞ BELGELERİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

LGS sınavına katılacak adayların sınav yerlerini gösteren giriş belgeleri 3 Haziran 2026 tarihinde e-Okul'dan ilan edilmesi bekleniyor.