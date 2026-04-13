Millî Eğitim Bakanlığı bünyesinde öğretmen olmak isteyen adaylar için Akademi Giriş Sınavı süreci, gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Peki, 2026 MEB AGS başvuruları başladı mı? Akademi Giriş Sınavı ne zaman? AGS başvuruları nereden ve nasıl yapılır? İşte ayrıntılar...

2026 AGS BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

Akademi Giriş Sınavı başvuruları 8 Mayıs 2026 tarihinde başlayacak. Adaylar 20 Mayıs 2026’ya kadar başvuru yapabilecek.

2026 AGS NE ZAMAN?

MEB-AGS 2026 sınavı 12 Temmuz 2026 tarihinde uygulanacak. Sınav sonuçları ise 12 Ağustos 2026’da açıklanacak.

AGS BAŞVRULARI NEREDEN VE NASIL YAPILIR?

GS başvuruları, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (https://ais.osym.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilecek.

Adaylar, ayrıca ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından sınava başvurabilecek.