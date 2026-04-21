2026 Yılı Öğretmenlerin Alan Değişikliğine Bağlı Yer Değişikliği tercih ekranı 20 Nisan’da açıldı. Ön başvurusu onaylanan öğretmenler, görev yaptıkları ildeki kontenjanlar için il içi tercih yapabilecekler. Peki, 2026 MEB alan değişikliği tercihleri başladı mı? MEB alan değişikliği tercihleri nasıl ve nereden yapılır?

MEB ALAN DEĞİŞİKLİĞİ TERCİHLERİ BAŞLADI MI?

Tercih başvuruları 20-24 Nisan 2026 tarihleri arasında alınacak.

TERCİH VE ATAMA SÜRECİ

Alan değişikliği ön başvurusu onaylanan öğretmenler, görev yaptıkları ildeki kontenjanlar için il içi tercih yapabilecek; öğretmen doluluk oranına göre belirlenen Ağrı, Ardahan, Bitlis, Hakkâri, Iğdır, İstanbul, Kars, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak ve Van illerindeki kontenjanlar için ise il dışı tercihte bulunabileceklerdir. Öğretmenler, tercihine açılan tüm eğitim kurumlarını seçebileceklerdir.

Tercih başvuruları, yalnızca başvuru yapılan eğitim kurumu veya kurum müdürlüğü tarafından onaylanacak, tercih formunun iki nüshası hazırlanarak hem başvuru sahibi hem de kurum müdürlüğü tarafından imzalanacaktır. Bir nüsha başvuru sahibine verilirken diğer nüsha kurumda muhafaza edilecektir.

Atama işlemleri, onaylanan başvurular ve tercihler dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılacaktır. Hizmet puanının hesaplanmasında alan değişikliği ön başvurularının son günü esas alınacaktır. Puan eşitliği durumunda öğretmenlik hizmet süresi fazla olan aday öncelikli olacak, eşitliğin devam etmesi halinde ise atama bilgisayar kurası ile belirlenecektir. Bu kapsamda hizmet süresine, Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmî eğitim kurumlarında kadrolu ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli olarak geçirilen süreler de dâhil edilecektir.

Sonuçlar ise “personel.meb.gov.tr” adresi üzerinden ilan edilecektir.

ATAMALAR NE ZAMAN?

Atama sonuçları 28 Nisan 2026 tarihinde açıklanacak.