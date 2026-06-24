Açık Öğretim Lisesi’nde eğitimlerini sürdüren öğrenciler, 3. dönem sınav takvimine ilişkin detayları yakından takip ediyor. Peki, 2026 MEB AÖL 3. dönem sınavları ne zaman yapılacak? Açık Lise sınav giriş belgesi nasıl ve nereden alınır? İşte ayrıntılar...

MEB AÖL 3. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2025-2026 eğitim öğretim yılı 3. dönem yüz yüze sınavlarının, 18-19 Temmuz 2026 tarihlerinde yapılacağı açıklandı. Öğrenciler, belirtilen tarihlerde sınavlara katılarak dönem süreçlerini tamamlayacak.

MEB AÖL 3. DÖNEM SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL VE NEREDEN ALINIR?

AÖL sınavlarına katılacak adaylar, 13 Temmuz 2026 tarihinden itibaren öğrenci veya T.C. kimlik numarası ile şifrelerini kullanarak fotoğraflı sınav giriş belgelerine ulaşabilecek. Açık Öğretim Ortaokulu öğrencileri ilgili öğrenci giriş ekranı üzerinden, Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi öğrencileri ise AÖL öğrenci sistemi üzerinden giriş yaparak sınav belgelerini temin edebilecek.