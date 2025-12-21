Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 2026 Yılı Sınav Uygulama Takvimini yayımladı. Peki, 2026 MEB İOKBS sınavı ne zaman? İOKBS bursluluk sınavı başvuruları ne zaman başlayacak? İşte, ayrıntılar...

2026 MEB İOKBS SINAVI NE ZAMAN?

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) 26 Nisan 2026 Pazar günü yapılacaktır.

İOKBS NEDİR?

İOKBS, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl düzenlenen ve maddi durumu belirli kriterlerin altında olan başarılı öğrencilere eğitim hayatları boyunca her ay düzenli burs desteği sağlamayı amaçlayan bir sınavdır.