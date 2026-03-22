2. dönem 1. yazılılar için geri sayım başlarken, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından sınav takviminin belirlenmesiyle birlikte gözler sınavların yapılacağı tarihlere çevrildi. Peki, 2026 MEB ortak sınavları ne zaman? MEB 2.dönem 1.yazılı sınavları hangi tarihte yapılacak? İşte ayrıntılar...

2. DÖNEM 1. SINAVLAR NE ZAMAN?

2. dönem sınav tarihleri Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlendi. Buna göre, 2. dönem 1. sınavlar 30 Mart – 10 Nisan 2026 tarihleri arasında, 2. dönem 2. sınavlar ise 1 – 12 Haziran 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

2. DÖNEM ORTAK YAZILI TARİHLERİ TAKVİMİ

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen 2. dönem ortak yazılı sınav takvimine göre, farklı sınıf ve dersler için sınav tarihleri netleşti.

Buna göre, 2. dönem 1. yazılı sınavları kapsamında 6. sınıf Türkçe dersi 7 Nisan 2026’da, 6. sınıf ve 8. sınıf Matematik dersleri 8 Nisan 2026’da yapılacak. 10. sınıf Matematik sınavı 9 Nisan 2026’da, Türk Dili ve Edebiyatı sınavı ise 10 Nisan 2026’da gerçekleştirilecek.

2. dönem 2. yazılı sınavlarında ise 7. sınıf Matematik dersi 2 Haziran 2026’da, 9. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı dersi ise 3 Haziran 2026’da uygulanacak.