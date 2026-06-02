2026 MEB yetenek sınavı kayıtları başladı mı? Yetenek sınavına nasıl başvuru yapılır?

Her yıl olduğu gibi bu yıl da başvuruların haziran ayı itibarıyla açılması beklenirken, kesin tarihler MEB tarafından duyurulan resmi kılavuzla netleşiyor. Peki, Güzel sanatlar liseleri, spor liseleri ve müzik alanında eğitim veren okullar için kritik öneme sahip olan özel yetenek sınavları öncesinde başvuru kılavuzu yeniden gündeme geldi.

2026 MEB YETENEK SINAVI BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

Güzel sanatlar liseleri, spor liseleri ile musiki, hafızlık, geleneksel ve çağdaş görsel sanatlar ve spor programı/projesi uygulayan Anadolu imam hatip liselerine öğrenci alımına ilişkin usul ve esasların yer aldığı kılavuza göre yetenek sınavı başvuruları başladı. Başvurular 1-26 Haziran 2026 tarihleri arasında son gün saat 17.00'ye kadar alınacak.

YETENEK SINAVI GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

Adayların yetenek sınavı giriş belgeleri, 30 Haziran 2026 tarihine kadar alınacak. Yetenek sınavları, 1-12 Temmuz 2026 tarihleri arasında okul müdürlüklerince yapılacak.

Merkezî 1. yerleştirme sonuçlarına göre asil ve yedek listeler, 13 Temmuz 2026 tarihinde ilan edilecek. Asil listeden kayıt hakkı kazanan adayların kesin kayıtları, 13-22 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapılacak.

YETENEK SINAVI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvuru işlemleri, veliler tarafından "e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi" üzerinden ve öğrencinin sınava girmek istediği okul müdürlüklerinden gerçekleştirilebilecek. Başvuru sürecinde adayların başvuruları 29-30 Haziran 2026 tarihlerinde kontrol edilerek sınav randevuları okul müdürlüklerince tamamlanacak