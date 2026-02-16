2026 MSÜ sınav giriş belgesi ve sınav yerleri, adayların gündeminde önemli bir yer tutmaya devam ediyor. Peki, 2026 MSÜ sınav giriş belgesi yayımlandı mı? MSÜ sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? MSÜ sınavı ne zaman? İşte ayrıntılar...

MSÜ SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI MI?

MSÜ sınav giriş belgeleri henüz yayımlanmadı. Sınav yerleri ise genellikle sınav tarihinden yaklaşık iki hafta önce erişime açılıyor. Bu kapsamda, 1 Mart 2026 tarihinde gerçekleştirilecek 2026 MSÜ sınavına ilişkin sınav yerlerinin 16 Şubat haftasında yayımlanması bekleniyor.

MSÜ SINAV GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Millî Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı’nın sınav yerleri henüz açıklanmadı. Resmî duyurunun yapılmasının ardından adaylar, sınav giriş belgelerini ÖSYM AİS sistemi üzerinden sorgulayabilecek.

MSÜ SINAVI NE ZAMAN?

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı 1 Mart 2026 Pazar günü saat 10.15'te gerçekleşecek.