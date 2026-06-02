Millî Savunma Üniversitesi kapsamında Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları için yürütülen tercih süreci, 25 Mart - 24 Nisan 2026 tarihleri arasında tamamlandı. Peki, 2026 MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Milli Savunma Üniversitesi tercih sonuçları nereden ve nasıl öğrenilir? İşte ayrıntılar...

MSÜ TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MSÜ tercih sonuçları henüz açıklanmazken, sonuçların duyurulacağı tarih de resmi olarak ilan edilmedi.

Geçmiş yıllardaki takvime bakıldığında, Milli Savunma Üniversitesi 2025 tercih süreci 24 Mart’ta başlayıp 21 Nisan’da sona ermiş, tercih sonuçları ise 24 Haziran 2025’te açıklanmıştı. Bu doğrultuda 2026 MSÜ tercih sonuçlarının da Haziran ayı içerisinde ilan edilmesi bekleniyor.

MSÜ TERCİH SONUÇLARI NEREDEN VE NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar, sonuçlara T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifreleriyle Millî Savunma Bakanlığı’nın resmi personel temin sitesi olan https://personeltemin.msb.gov.tr üzerinden erişebilecek.