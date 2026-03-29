29.03.2026 14:14:00
2026 MSÜ tercihleri başladı mı? Milli Savunma Üniversitesi tercihleri nasıl yapılır?

2026 MSÜ sınav sonuçlarının 24 Mart’ta açıklanmasının ardından, askeri öğrenci adayları tercih sürecini merak etmeye başladı. Peki, 2026 MSÜ tercihleri başladı mı? Milli Savunma Üniversitesi tercihleri nasıl yapılır?

2026 yılına ait Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) süreci, adayların gündeminde yer almaya devam ediyor. 1 Mart 2026’da yapılan sınavın sonuçları 24 Mart’ta açıklanırken, puanlarını öğrenen adaylar şimdi tercih aşamasına odaklandı. Peki, 2026 MSÜ tercihleri başladı mı?  Millî Savunma Üniversitesi tercihleri nasıl yapılır? İşte ayrıntılar...

MSÜ TERCİHLERİ BAŞLADI MI?

Milli Savunma Bakanlığı, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksek Okulları 2026-MSÜ tercih işlemlerinin başladığını duyurdu. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Milli Savunma Üniversitesi’ne bağlı Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksek Okulları tercih işlemlerinin 25 Mart’ta başladığı ve 24 Nisan’da sona ereceği bildirildi.

MSÜ TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

ÖSYM tarafından yayımlanacak MSÜ tercih kılavuzunun ardından, adaylar tercih işlemlerini  https://personeltemin.msb.gov.tr adresi üzerinden gerçekleştirebilecek.

