Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından, adaylar şimdi tercih dönemine yoğunlaştı. Peki, 2026 MSÜ tercihleri bitti mi? MSÜ tercihleri ne zaman bitiyor? MSÜ tercihleri nasıl yapılır? İşte ayrıntılar...
2026 MSÜ TERCİHLERİ BİTTİ Mİ?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 1 Mart 2026 tarihinde gerçekleştirilen 2026 Millî Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı’na (2026-MSÜ) katılan, puanı hesaplanan ve 2026-YKS başvurusu bulunan adaylar tercihlerini yapabiliyor.
25 Mart’ta başlayan Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercih işlemleri, 24 Nisan 2026 Cuma günü saat 23.59’da sona erecek.
2026 MSÜ TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?
Adaylar, MSÜ tercih işlemlerini https://personeltemin.msb.gov.tr adresi üzerinden yapabilecek.