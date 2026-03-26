2026 yılına ait Millî Savunma Üniversitesi (MSÜ) süreci, adayların gündeminde yer almaya devam ediyor. 1 Mart 2026’da gerçekleştirilen sınavın sonuçları 24 Mart itibarıyla açıklanırken, puanlarını öğrenen adaylar şimdi tercih aşamasına odaklandı. Peki, 2026 MSÜ tercihleri ne zaman başlayacak? MSÜ tercihleri nasıl yapılır? İşte ayrıntılar...

2026 MSÜ TERCİHLERİ NE ZAMAN?

MSÜ tercih tarihleri henüz açıklanmadı. Geçen yıl 18 Mart 2025’te erişime açılan sonuçların ardından 24 Mart itibarıyla tercihler başlamıştı. Bu doğrultuda, 2026 MSÜ tercih kılavuzunun önümüzdeki hafta yayımlanması bekleniyor. Konu ile ilgili ÖSYM’den resmi bir açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.

2026 MSÜ TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

ÖSYM tarafından yayımlanacak MSÜ tercih kılavuzunun ardından, adaylar tercih işlemlerini https://personeltemin.msb.gov.tr adresi üzerinden gerçekleştirebilecek.