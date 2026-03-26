Cumhuriyet Gazetesi Logo
26.03.2026 13:22:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
2026 MSÜ sınav sonuçlarının 24 Mart’ta açıklanmasının ardından, askeri öğrenci adayları tarafından tercih süreci merak konusu oldu. Peki, 2026 MSÜ tercihleri ne zaman başlayacak? MSÜ tercihleri nasıl yapılır?

2026 yılına ait Millî Savunma Üniversitesi (MSÜ) süreci, adayların gündeminde yer almaya devam ediyor. 1 Mart 2026’da gerçekleştirilen sınavın sonuçları 24 Mart itibarıyla açıklanırken, puanlarını öğrenen adaylar şimdi tercih aşamasına odaklandı. Peki, 2026 MSÜ tercihleri ne zaman başlayacak? MSÜ tercihleri nasıl yapılır? İşte ayrıntılar...

Image

2026 MSÜ TERCİHLERİ NE ZAMAN?

MSÜ tercih tarihleri henüz açıklanmadı. Geçen yıl 18 Mart 2025’te erişime açılan sonuçların ardından 24 Mart itibarıyla tercihler başlamıştı. Bu doğrultuda, 2026 MSÜ tercih kılavuzunun önümüzdeki hafta yayımlanması bekleniyor. Konu ile ilgili ÖSYM’den resmi bir açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.

2026 MSÜ TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

ÖSYM tarafından yayımlanacak MSÜ tercih kılavuzunun ardından, adaylar tercih işlemlerini https://personeltemin.msb.gov.tr adresi üzerinden gerçekleştirebilecek.

İlgili Konular: #msü #milli savunma üniversitesi #tercih