Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından, adaylar şimdi tercih dönemine yoğunlaştı. Peki, 2026 MSÜ tercihleri ne zaman bitiyor? MSÜ tercihleri nasıl ve nereden yapılır? İşte ayrıntılar...

MSÜ TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTİYOR?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 1 Mart 2026 tarihinde düzenlenen 2026-MSÜ sınavına katılan, puanı hesaplanan ve 2026-YKS başvurusu bulunan adaylar tercih işlemlerini yapabiliyor.

25 Mart’ta başlayan Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihleri, 24 Nisan 2026 Cuma günü saat 23.59’da sona erecek.

MSÜ TERCİHLERİ NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

Adaylar, MSÜ tercih işlemlerini https://personeltemin.msb.gov.tr adresi üzerinden gerçekleştirebilecek.