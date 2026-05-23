2026 öğretmen il dışı atama sonuçları açıklandı mı? Öğretmen il dışı atama sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir?

23.05.2026 17:12:00
Millî Eğitim Bakanlığı 2026 yılı çalışma takvimine göre öğretmenlerin iller arası isteğe bağlı yer değiştirme süreci netlik kazandı. Peki, 2026 öğretmen il dışı atama sonuçları açıklandı mı? Öğretmen il dışı atama sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir?
Millî Eğitim Bakanlığı bünyesinde görev yapan binlerce öğretmenin heyecanlı bekleyişi sona erdi. 14-20 Mayıs tarihleri arasında başvurularını tamamlayan öğretmenler için 2026 il dışı tayin sonuçları sorgulama ekranı açıldı. Peki, 2026 öğretmen il dışı atama sonuçları açıklandı mı? Öğretmen il dışı atama sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? İşte ayrıntılar...

ÖĞRETMEN İL DIŞI ATAMA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 2026 yılı yer değiştirme takvimine göre, iller arası isteğe bağlı yer değiştirme sonuçları 22 Mayıs 2026 Cuma günü ilan edildi.

ÖĞRETMEN İL DIŞI ATAMA SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Millî Eğitim Bakanlığı il dışı yer değiştirme sonuçları, Personel Genel Müdürlüğü’nün resmi internet sitesi olan “personel.meb.gov.tr” üzerinden duyurulacak. Öğretmenler, kişisel şifreleriyle MEBBİS (Millî Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri) ve e-Devlet kapısı üzerinden giriş yaparak yeni görev yerlerini görüntüleyebilecek.

