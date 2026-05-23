2026 DUS sınav sonuçları açıklandı mı? Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı sonuçları nereden ve nasıl öğrenilir?

23.05.2026 13:38:00
Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (DUS) 2026 sonuç tarihi ÖSYM tarafından duyuruldu. Peki, 2026 DUS sınav sonuçları açıklandı mı? Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı sonuçları nereden ve nasıl öğrenilir?
DUS SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi, 26 Nisan 2026 tarihinde uygulanan 2026-DUS 1. Dönem ve eş zamanlı 2026-STS Diş Hekimliği 1. Dönem sınavlarının değerlendirme sürecini tamamladı. Gerekli kontrollerin ardından sınav sonuçları bugün saat 10.00 itibarıyla sistem üzerinden erişime açıldı.

Sınavlara ait madde analizleri ve cevap anahtarı incelemeleri sonucunda yapılan değerlendirmelerle Temel Bilimler Testi’nde yer alan 9 numaralı sorunun doğru cevabı “D” yerine “A”, 33 numaralı sorunun doğru cevabı ise “C” yerine “E” olarak güncellendi.

DUS SINAV SONUÇLARI NEREDEN VE NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.

