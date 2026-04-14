Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) maratonu, 15 Mart 2026 Pazar günü gerçekleştirilen iki kritik oturumla birlikte geride kalırken, adaylar için şimdi de heyecan dolu bir bekleyiş süreci başladı. Peki, 2026 TUS 1. Dönem sınav sonuçları açıklandı mı? Tıpta Uzmanlık Sınavı 1. Dönem sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? İşte, ayrıntılar...

TUS 1. DÖNEM SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

ÖSYM tarafından önceden ilan edilen 2026 sınav takvimine göre, TUS 1. Dönem sonuçları 15 Nisan 2026 tarihinde resmi olarak duyurulacak.

TUS 1. DÖNEM SINAV SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Adaylar, sınavdan aldıkları puanları ve başarı sıralamalarını ÖSYM’nin internet adresi veya mobil uygulaması üzerinden öğrenebilecekler.