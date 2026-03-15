ÖSYM tarafından düzenlenen ve tıp dünyasının en önemli sınavlarından biri olan 2026-TUS 1. Dönem oturumlarının tamamlanmasının ardından, on binlerce hekim adayı sonuçlara ilişkin ÖSYM’den gelecek duyuruları beklemeye başladı. Peki, 2026 TUS 1. dönem soruları ve cevapları yayımlandı mı? TUS 1. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ayrıntılar...

TUS 1. DÖNEM SORULARI VE CEVAPLARI YAYIMLANDI MI?

ÖSYM’nin geçmiş yıllardaki uygulama takvimi dikkate alındığında, TUS soruları ve cevap anahtarının sınavın yapıldığı günün akşamında ya da en geç bir sonraki gün erişime açılması bekleniyor. Soruların tamamı yalnızca sınava giren adayların erişimine ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden sunulacak. Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaparak kendi cevap kağıtlarını ve doğru yanıtları kontrol edebilecek.

TUS 1. DÖNEM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından yayımlanan 2026 sınav takvimine göre, TUS 1. dönem sonuçları 15 Nisan 2026 tarihinde açıklanacak. Adaylar, sınavdan aldıkları puanları ve başarı sıralamalarını ÖSYM’nin internet sitesi veya mobil uygulaması üzerinden öğrenebilecek.