2026-TUS 1. dönem sınav sonuçlarının ÖSYM tarafından açıklanmasıyla birlikte, uzmanlık adayları için tercih süreci heyecanı başladı. Peki, 2026 TUS 1. dönem tercihleri başladı mı? TUS 1. dönem tercihleri nasıl yapılır? İşte ayrıntılar...

TUS 1. DÖNEM TERCİHLERİ BAŞLADI MI?

TUS 1. dönem tercihleri henüz başlamadı. Geçtiğimiz yıl 2025-TUS 1. dönem sınav sonuçları 18 Nisan 2025’te ÖSYM tarafından açıklanmış, tercih işlemleri ise 21–27 Mayıs 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilmişti. Bu bilgiler doğrultusunda 2026 TUS tercihlerinin de mayıs ayının üçüncü haftasında başlaması bekleniyor.

TUS 1. DÖNEM TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Adaylar, tercih işlemlerini ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle elektronik ortamda gerçekleştirebileceklerdir.