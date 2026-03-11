TUS ve STS TIP sınavları yaklaşırken, sınav yerlerinin ne zaman açıklanacağı adaylar tarafından merak konusu oldu. Peki, 2026 TUS sınavı ne zaman? TUS - STS TIP sınav giriş yerleri belli oldu mu? İşte ayrıntılar...

TUS SINAV GİRİŞ YERLERİ BELLİ OLDU MU?

TUS - STS TIP sınav giriş belgeleri henüz açıklanmadı. Konuyla ilgili resmi bir açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.

TUS SINAV TARİHİ NE ZAMAN?

TUS - STS TIP sınavı 15 Mart 2026 tarihinde uygulanacak.

TUS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TUS - STS TIP sonuçları 15 Nisan 2026 tarihinde açıklanacak.