2026 TUS sınavı ne zaman? TUS - STS TIP sınav giriş yerleri belli oldu mu?

11.03.2026 12:57:00
ÖSYM TUS 1. ve 2. dönem sınav tarihleri açıklandı. Peki, 2026 TUS sınavı ne zaman? TUS - STS TIP sınav giriş yerleri belli oldu mu?

TUS ve STS TIP sınavları yaklaşırken, sınav yerlerinin ne zaman açıklanacağı adaylar tarafından merak konusu oldu. Peki, 2026 TUS sınavı ne zaman? TUS - STS TIP sınav giriş yerleri belli oldu mu? İşte ayrıntılar...

Image

TUS SINAV GİRİŞ YERLERİ BELLİ OLDU MU?

TUS - STS TIP sınav giriş belgeleri henüz açıklanmadı. Konuyla ilgili resmi bir açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.

TUS SINAV TARİHİ NE ZAMAN?

TUS - STS TIP sınavı 15 Mart 2026 tarihinde uygulanacak.

TUS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TUS - STS TIP sonuçları 15 Nisan 2026 tarihinde açıklanacak.

