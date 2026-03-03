ÖSYM tarafından düzenlenen TUS ve STS TIP sınavları için başvurular 28 Ocak 2026'da başladı ve 5 Şubat 2026'da sona erdi. Şimdi adaylar, sınav tarihine geri sayım yapıyor. Peki, 2026 TUS - STS TIP sınavı ne zaman? ÖSYM TUS - STS TIP sınav giriş yerleri belli oldu mu? İşte ayrıntılar...

TUS - STS TIP SINAV GİRİŞ YERLERİ BELLİ OLDU MU?

TUS - STS TIP sınav giriş belgeleri henüz açıklanmadı. Konuyla ilgi resmi açıklama gelidğinde haberimiz güncellenecektir.

TUS - STS TIP SINAV TARİHİ NE ZAMAN?

TUS - STS TIP sınavı 15 Mart 2026 tarihinde uygulanacak.

TUS - STS TIP SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TUS - STS TIP sonuçları 15 Nisan 2026 tarihinde açıklanacak.