2025-2026 eğitim öğretim yılının ne zaman sona ereceği ve yaz tatilinin ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Peki, 2026 yaz tatili ne zaman başlıyor? Okullar hangi gün kapanacak?

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Baharın gelişiyle birlikte okul koridorlarında tatil heyecanı rüzgarları esmeye başladı. Okullar Haziran ayının son haftasında tatile girecek.

2026 KARNE GÜNÜ NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen çalışma takvimine göre, 2025-2026 eğitim yılının son zili Haziran ayının son haftasında çalacak.

26 Haziran Cuma günü sınıflarda karneler alınacak, başarı belgeleri sahiplerini bulacak ve milyonlarca ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisi için yaklaşık üç ay sürecek olan kesintisiz tatil resmen başlayacak.

YAZ TATİLİ KAÇ GÜN SÜRECEK?

2026 yaz tatili, geleneksel olarak yaklaşık 90 gün (3 ay) sürecek. Haziran sonunda başlayacak olan bu uzun ara, Eylül ayının ikinci haftasına kadar devam edecek.