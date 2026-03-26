ÖSYM sınavları arasında yer alan YDS için başvurular 18-26 Şubat tarihleri arasında tamamlanırken, bugünlerde sınav tarihi ve giriş belgeleri merak konusu oldu. Peki, 2026 YDS/1 sınav giriş yerleri açıklandı mı? YDS/1 sınav giriş belgesi nasıl alınır? İşte ayrıntılar...

YDS/1 SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI MI?

ÖSYM, saat 14.00’te yaptığı duyuruyla 2026 YDS/1 sınav giriş belgelerinin erişime açıldığını bildirdi.

YDS/1 SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini içeren Sınava Giriş Belgesi’ni, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek.