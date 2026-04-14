YDS/1 sınav sonuçları için geri sayım başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından uygulanan Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS), 5 Nisan'da yapıldı. Peki, 2026 YDS/1 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? YDS/1 sonuçları nasıl ve nereden sorgulanır? İşte ayrıntılar...

YDS/1 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS/1) sonuçları henüz açıklanmadı. ÖSYM tarafından yapılan duyuruya göre, sınav sonuçları 30 Nisan 2026 tarihinde ilan edilecek.

YDS/1 SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN SORGULANIR?

Adaylar sınav sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir.