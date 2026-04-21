YDS/1 sınav sonuçları için geri sayım başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından uygulanan Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS), 5 Nisan 2026'da yapıldı. Peki, 2026 YDS/1 sonuçları açıkladı mı? YDS/1 sınav sonuçları nereden ve nasıl öğrenilir? İşte ayrıntılar...

YDS/1 SONUÇLARI AÇIKLADI MI?

ÖSYM’nin 2026 sınav takviminde yer alan bilgilere göre, 2026-YDS/1 sonuçlarının 30 Nisan Perşembe günü adayların erişimine açılması bekleniyor.

YDS/1 SINAV SONUÇLARI NEREDEN VE NASIL ÖĞRENİLİR?

YDS sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar, puanlarına ÖSYM’nin sonuç açıklama sistemi olan sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden erişebilecek. Sisteme girişte T.C. kimlik numarası ile aday şifresi kullanılacak. Ayrıca sonuçlar, ÖSYM’nin mobil uygulaması aracılığıyla da görüntülenebilecek.