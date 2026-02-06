Güzel bir üniversite için hazırlanan adaylar ÖSYM'den gelecek duyuruya odaklanmış durumda. Peki, 2026 YKS başvuruları başladı mı? YKS kılavuzu yayımlandı mı?

2026 YKS BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

ÖSYM 2026 YKS kılavuzunu erişime henüz açmadı. Geçen yıl kılavuz saat 14.45'te yayımlanmıştı. Bu yıl da gözler 6 Şubat saat 14.45'te olacak.

YKS BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Adaylar başvurularını, 6 Şubat 2025 tarihinde ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan yapabilecek.

Başvurular 6 Şubat'ta başlayacak ve 2 Mart'a kadar devam edecek. Geç başvurular ise 10-12 Mart tarihlerinde yapılacak.