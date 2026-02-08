Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, 20-21 Haziran'da yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) başvuruları 6 Şubat 2026 tarihinde başladı. Peki, 2026 YKS başvuruları ne zaman sona erecek? YKS başvurusu nasıl yapılır? YKS başvurusu ücreti ne kadar? İşte ayrıntılar...

YKS BAŞVURULARI NE ZAMAN SONA ERECEK?

YKS başvuruları 6 Şubat itibarıyla başladı. Sınava başvurmak isteyen adaylar için son başvuru tarihi 2 Mart olarak belirlenirken, başvuru ücretinin ödenmesi için son gün ise 3 Mart 2026 olarak açıklandı.

YKS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

YKS başvuruları, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden çevrim içi olarak gerçekleştiriliyor. Adaylar, sisteme T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yaparak YKS başvurularını tamamlayabilecek.

YKS BAŞVURUSU ÜCRETİ NE KADAR?

2026 YKS başvuru ücreti, her bir sınav için 700 TL olarak belirlendi. Geç başvuru yapan adaylar ise sınav ücretini yüzde 50 artırımlı olarak ödeyecek.

YKS NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE YAPILACAK?

2026 YKS sınav takvimine göre; Temel Yeterlilik Testi (TYT) 20 Haziran 2026 Cumartesi günü saat 10.15’te başlayacak ve 165 dakika sürecek. Alan Yeterlilik Testleri (AYT), 21 Haziran 2026 Pazar günü saat 10.15’te uygulanacak olup sınav süresi 180 dakika olacak. Yabancı Dil Testi (YDT) ise 21 Haziran 2026 Pazar günü saat 15.45’te başlayacak ve 120 dakika sürecek.