Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 20-21 Haziran’da gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuruları 6 Şubat 2026 tarihinde başladı. Peki, 2026 YKS başvuruları ne zaman sona eriyor? YKS başvurusu nasıl yapılır? YKS başvurusu ücreti ne kadar? İşte ayrıntılar...

YKS BAŞVURULARI NE ZAMAN SONA ERECEK?

YKS başvuruları 6 Şubat 2026 tarihinde başladı. Sınava katılmak isteyen adaylar için son başvuru tarihi 2 Mart 2026 olarak belirlendi. Başvuru ücretinin ödenmesi için ise son gün 3 Mart 2026 olacak.

YKS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Aday İşlemleri Sistemi üzerinden çevrim içi olarak gerçekleştiriliyor. Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle sisteme giriş yaparak başvuru işlemlerini tamamlayabiliyor.

YKS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

2026 YKS başvuru ücreti, her bir sınav oturumu için 700 TL olarak belirlendi. Geç başvuru yapan adaylar ise sınav ücretini yüzde 50 artırımlı olarak ödeyecek.

2026 YKS NE ZAMAN YAPILACAK?

2026 YKS sınav takvimine göre oturum tarihleri şöyle:

Temel Yeterlilik Testi (TYT): 20 Haziran 2026 Cumartesi günü saat 10.15’te başlayacak ve 165 dakika sürecek.

Alan Yeterlilik Testleri (AYT): 21 Haziran 2026 Pazar günü saat 10.15’te uygulanacak ve 180 dakika sürecek.

Yabancı Dil Testi (YDT): 21 Haziran 2026 Pazar günü saat 15.45’te başlayacak ve 120 dakika sürecek.

Adayların, başvuru ve sınav sürecine ilişkin tüm detayları dikkatle takip etmeleri gerekiyor.