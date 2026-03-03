Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuruları 6 Şubat-2 Mart 2026 tarihleri arasında alındı. Normal başvuru döneminin sona ermesinin ardından geç başvuru tarihi merak edildi. Peki, 2026 YKS geç başvuruları ne zaman? YKS geç başvuru ücreti ne kadar? İşte ayrıntılar...

YKS GEÇ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Geç başvuru günleri 10–12 Mart 2026 tarihleri arasındadır ve bu tarihlerde yapılan başvurulara ait sınav ücretinin de yine 10–12 Mart 2026 tarihleri arasında ödenmesi gerekmektedir.

YKS GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Geç başvuru günlerinde yapılan başvurularda sınav ücreti, normal ücret üzerinden %50 artırımlı olarak tahsil edilecektir. Bu kapsamda ödemeler, 10–12 Mart 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.

Bu doğrultuda, her bir oturum (TYT, AYT veya YDT) için normalde 700 TL olan sınav ücreti, %50 artışla birlikte 350 TL eklenerek toplam 1.050 TL olarak ödenecektir.

BAŞVURULAR NASIL YAPILIR?

YKS geç başvuru işlemi belirlenen tarihler doğrultusunda ÖSYM AİS üzerinden gerçekleştirilecek. T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle sisteme giriş yapan adaylar, katılmak istedikleri oturumu belirleyerek ardından sınav ücretini yatırarak geç başvuru işlemlerini yapabilirler.