6 Şubat–2 Mart 2026 tarihleri arasında başvuruları tamamlanan YKS için adaylar, sınav tarihi ve yer bilgilerini araştırıyor. Peki, 2026 YKS ne zaman? YKS sınavına kaç gün kaldı? YKS sınav giriş nasıl ve nereden alınır? İşte ayrıntılar...

YKS NE ZAMAN?

YKS kapsamında Temel Yeterlilik Testi (TYT), 20 Haziran 2026 Cumartesi günü saat 10.15’te gerçekleştirilecek. Alan Yeterlilik Testi (AYT) ile Yabancı Dil Testi (YDT) ise 21 Haziran 2026 Pazar günü saat 10.15’te yapılacak.

YKS SINAVINA KAÇ GÜN KALDI?

13 Nisan 2026 itibarıyla YKS sınavlarına yaklaşık 67 gün kaldı.

YKS SINAV GİRİŞ NASIL VE NEREDEN ALINIR?

YKS sınav giriş yerleri henüz açıklanmadı. Konuya ilişkin belgeler yayımlandığında, ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden erişime açılacak.