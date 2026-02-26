Cumhuriyet Gazetesi Logo
2026 YÖKDİL/1 giriş belgesi nasıl ve nereden alınır?

2026 YÖKDİL/1 giriş belgesi nasıl ve nereden alınır?

26.02.2026 14:46:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
2026 YÖKDİL/1 giriş belgesi nasıl ve nereden alınır?

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'na (2026-YÖKDİL/1) başvuran adayların, sınava giriş belgesi yayınlandı. Peki, 2026 YÖKDİL/1 giriş belgesi nasıl ve nereden alınır?

ÖSYM, 8 Mart’ta yapılacak 2026-YÖKDİL/1 sınavı için giriş belgelerini duyurdu. Peki, 2026 YÖKDİL/1 giriş belgesi nasıl ve nereden alınır?

2026-YÖKDİL/1:  GİRİŞ BELGESİ NASIL VE NEREDEN ALINIR?

8 Mart 2026 tarihinde uygulanacak 2026 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı’na (2026-YÖKDİL/1) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi'ni 26 Şubat 2026 tarihinde saat 11.00'den itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecektir.

8 Mart 2026 tarihinde uygulanacak 2026-YÖKDİL/1 Sınavı için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

İlgili Konular: #ösym #yökdil