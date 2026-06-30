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30 Haziran 2026 benzin, motorin fiyatları ne kadar? Güncel akaryakıt fiyatları indirim aldı mı?

30 Haziran 2026 benzin, motorin fiyatları ne kadar? Güncel akaryakıt fiyatları indirim aldı mı?

30.06.2026 10:09:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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30 Haziran 2026 benzin, motorin fiyatları ne kadar? Güncel akaryakıt fiyatları indirim aldı mı?

Brent petrol fiyatlarındaki hareketlilik, döviz kurundaki dalgalanmalar ve vergi artışları, akaryakıt fiyatları üzerinde doğrudan etkili oluyor. Peki, 30 Haziran 2026 benzin, motorin fiyatları ne kadar? Güncel akaryakıt fiyatları indirim aldı mı?

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Global piyasalarda yaşanan dalgalanmalar, döviz kurundaki hareketlilik ve peş peşe gelen ÖTV zamları, akaryakıt fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Peki, 30 Haziran 2026 benzin, motorin fiyatları ne kadar? Güncel akaryakıt fiyatları indirim aldı mı?

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GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI NE KADAR?

İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

  • Benzin litre fiyatı: 62.29 TL
  • Motorin litre fiyatı: 64.57 TL
  • LPG litre fiyatı: 31.99 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

  • Benzin litre fiyatı: 62.11 TL
  • Motorin litre fiyatı: 64.39 TL
  • LPG litre fiyatı: 31.39 TL

ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

  • Benzin litre fiyatı: 63.23 TL
  • Motorin litre fiyatı: 65.64 TL
  • LPG litre fiyatı: 31.97 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

  • Benzin litre fiyatı: 63.50 TL
  • Motorin litre fiyatı: 65.92 TL
  • LPG litre fiyatı: 31.79 TL
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