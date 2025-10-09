Polislik hayali kuran binlerce adayın gözü 33. Dönem POMEM başvurusunda. Peki, 33. dönem POMEM başvuruları ne zaman? POMEM başvuru şartları neler?
33. DÖNEM POMEM BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Geçen dönem polis olma fırsatını kaçıran adaylar, 33. döneme odaklandı. Yeni dönem başvuruları 32. dönemde olduğu gibi kasım ayı gibi başlaması bekleniyor.
32. POMEM başvuruları 21 Kasım - 9 Aralık tarihleri arasında alınmıştı. Sonuçlar 11 Aralık'ta ilan edildi. Sınav girş bilgileri ise 20 Ocak 2025 tarihinde ilan edildi. Sınav sonuçları 14 Temmuz 2025 günü Polis Akdemisi sayfasından paylaşıldı.