4 katlı okulda asansör sorunu: Engelli öğrenci ve öğretmenler mağdur

Ankara Mamak'taki dört katlı Abidinpaşa Anadolu Lisesi'nde sürekli arızalanan asansör, engelli öğrenciler ve öğretmenler için ciddi bir hak ihlaline dönüşmüş durumda... Okulda 40’tan fazla engelli ve BEP’li öğrenci bulunurken iki öğretmenin de engelli olduğu öğrenildi. Ancak bina yeni olmasına rağmen asansör sistemi yapıldığı günden bu yana sürekli arızalanıyor ve yapılan çok sayıda onarıma karşın kalıcı bir çözüm üretilemiyor.

8 yıllık sorun idarenin geçici önlemleriyle çözülmüş gibi görülse de MEB kalıcı çözüm için düğmeye basmıyor. Yaklaşık bin öğrenci, 60 öğretmenin olduğu okulda tek asansör bulunuyor.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Eğitim Sen Ankara 1 No’lu Şube Örgütlenme Sekreteri Ersin Ünalleylioğlu, yaşanan durumun artık bir ihmal değil, açık bir sorumsuzluk olduğunu söyledi. Ünalleylioğlu, “Okul yönetimi defalarca ilçe ve il milli eğitim müdürlüklerine başvurdu. Sorunun yapısal olduğu ve ilk aşamada yanlış malzeme kullanılması nedeniyle ortaya çıktığı biliniyor. Buna rağmen ne kalıcı bir çözüm üretiliyor ne de gerekli ödenek sağlanıyor” dedi.

"ONUR KIRICI VE TEHLİKELİ BİR DURUM"

Asansörün çalışmaması nedeniyle engelli öğrencilerin her gün ciddi bir mağduriyet yaşadığını belirten Ünalleylioğlu, bazı öğrencilerin üçüncü ve dördüncü katlarda bulunan sınıflarına ulaşabilmek için öğretmenler ve diğer öğrenciler tarafından kucaklanarak katlar arasında indirildiğini ve çıkarıldığını söyledi.

“Bugün okulda yaşanan tablonun kabul edilemez bir noktaya geldiğini ifade eden Ünalleylioğlu, "Engelli öğrenciler üçüncü ve dördüncü katlardan öğretmenler ve arkadaşları tarafından taşınarak sınıflarına ulaştırılıyor. Bu hem öğrenciler hem de öğretmenler açısından onur kırıcı ve tehlikeli bir durumdur" diye konuştu. Öğretmenlerin her gün zemin kattan dördüncü kata çıkmak zorunda bırakıldığını da ifade eden Ünalleylioğlu, bunun eğitim sürecini doğrudan etkilediğini belirtti.

Ünalleylioğlu, "Öğretmenler fiziksel olarak tükeniyor, öğrenciler ise eğitim hakkına eşit şekilde erişemiyor. Buna rağmen bakanlıktan gelen tek yanıt ‘Şu an ödenek yok, dört ay içinde gelebilir’ şeklinde sözlü bir ifade.” dedi

"BAKANLIK, OKULLARDA MESCİT SAYISI SORMAKLA MEŞGUL"

Ünalleylioğlu, Milli Eğitim Bakanlığı’nın önceliklerini de eleştirerek, “Eğitim öğretimi doğrudan aksatan ve engelli öğrencileri mağdur eden bu kadar ciddi bir sorun çözüm beklerken, bakanlığın okullarda kaç öğrencinin cuma namazı kıldığı ya da kaç okulda mescit bulunduğu gibi konularla ilgilenmesi kabul edilemez. Aylarca çözüm üretmeyen bakanlık, okullarda mescit ve cuma namazı sayısı sormakla meşgul. Eğitim kurumlarının görevi dini pratikleri saymak değil, öğrencilerin eğitim hakkını güvence altına almaktır” ifadelerini kullandı

Eğitim Sen yetkilileri, yaşanan mağduriyetin bir an önce giderilmesi ve engelli öğrencilerin eğitim hakkının güvence altına alınması için Milli Eğitim Bakanlığı’nı acil çözüm üretmeye çağırdı.