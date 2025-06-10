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6, 7, 8, 9. sınıflar için takdir ve teşekkür nasıl hesaplanır? Takdir ve teşekkür belgesi nasıl alınır?

6, 7, 8, 9. sınıflar için takdir ve teşekkür nasıl hesaplanır? Takdir ve teşekkür belgesi nasıl alınır?

10.06.2025 15:31:00
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Haber Merkezi
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6, 7, 8, 9. sınıflar için takdir ve teşekkür nasıl hesaplanır? Takdir ve teşekkür belgesi nasıl alınır?

20 Haziran Cuma günü karnelerin dağıtılmasıyla birlikte milyonlarca öğrenci emeklerinin karşılığını alacak. Bu süreçte takdir ve teşekkür belgesi alıp alamayacağını öğrenmek isteyen öğrenciler, e-Okul üzerinden notlarını kontrol ederek karne ortalaması hesaplamaya başladı. Peki, 6, 7, 8, 9. sınıflar için takdir ve teşekkür nasıl hesaplanır? Takdir ve teşekkür belgesi nasıl alınır?

2024-2025 eğitim öğretim yılı, 20 Haziran Cuma günü sona eriyor. Öğrenciler, yıl boyunca gösterdikleri çabanın karşılığını alacakları karne gününe sayılı günler kala heyecanla bekliyor. Peki, 6, 7, 8, 9. sınıflar için takdir ve teşekkür nasıl hesaplanır? Takdir ve teşekkür belgesi nasıl alınır?

TAKDİR TEŞEKKÜR HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğine göre;

Not ortalaması, 1. yazılı puanının 2. ve varsa 3. yazılı puanı ile toplanmasının ardından toplam yazılı sayısına bölünmesiyle bulunur.

Her ders için bu işlemi gerçekleştirdikten sonra ders başına çıkan not ortalamalarının hepsi toplanır.

Toplanan not ortalaması o dönem kaç ders alındıysa ona bölünür, öğrenciler bu şekilde karne not ortalamasını öğrenmiş olur ve çıkan sonuca göre 70,00-84,99 arasında ise teşekkür, 85,00 ve daha yukarı olanlar takdir belgesi alır.

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