Yayınlanma: 13.07.2024 - 13:04

Güncelleme: 13.07.2024 - 13:21

İnşaat mühendisi olan 1946 doğumlu Bekir Yetiştirici İstanbul Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi'nde mühendislik öğrencisi iken İstanbul Üniversitesi Fransız Filolojisi'ne kayıt oldu. Yetiştirici, mühendislik eğitimini tamamladı ancak Fransız Filolojisi'nden devamsızlıktan kaldı. 2019'da aftan yararlanarak İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'ne başvuran Yetiştirici, senato kararıyla okula kabul edildi. İkametgahından dolayı Selçuk Üniversitesi'ne yatay geçiş yapan Yetiştirici, hazırlık eğitimi sonrası Selçuk Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fransız Dili ve Edebiyatı bölümünü tamamlayarak 78 yaşında mezuniyet sevinci yaşadı.Yetiştirici 78 yaşında bir üniversite mezunu olmanın hissettirdiklerini gazetemize anlattı.

'ÖĞRENMENİN ÖNEMİNİN FARKINDAYIM'

Fransızca'nın hep kendisini etkileyen bir dil olduğunu söyleyen Yetiştirici. mühendislik mesleğinin yoğun çalışmayı gerektirmesinden dolayı geçmişte Fransızca eğitimine ara vermek zorunda kaldığını belirtti. Yetiştirici, "Yaşamımın her anında öğrenmenin ve gelişmenin önemli olduğunun farkında olarak 73 yaşında tekrar üniversiteye dönme kararı verdim. Almış olduğum bu karar, ailem ve çevrem tarafından büyük bir destekle karşılandı. Aynı zamanda bu kararla birlikte, yaşın sınırları aşabileceğini ve eğitimin insanı güçlendirebileceğini göstermek istedim.Fiziksel zorluklar illa ki oldu ama bu engelleri aşmak ve zihinsel olarak aktif kalmak, bana büyük bir memnuniyet ve gurur veriyor" dedi.

'BENZERSİZ BİR DENEYİM'

Aynı alanda yüksek lisans yapmayı hedefleyen Yetiştirici, 78 yaşında üniversite öğrencisi olmanın benzersiz bir deneyim olduğunu ifade etti. Yetiştirici, "Fransızca dilinin inceliklerini keşfetmek beni gerçekten çok memnun ediyor" diye konuştu. Torunuyla aynı dönem üniversite okuduğunu açıklayan Yetiştirici, bu durumun torunuyla ve diğer gençlerle arasında olan bağı güçlendirdiğini kaydetti.