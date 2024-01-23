Yayınlanma: 23.01.2024 - 13:19

Güncelleme: 23.01.2024 - 13:19

2024 hakimlik savcılık sınavı sonuçları, 23-24 Aralık tarihlerinde sınava katılım sağlayan adaylar tarafından sorgulanıyordu. Peki, Hakimlik savcılık sınav sonuçları açıklandı mı? Hakimlik savcılık sınav sonuçları nereden öğrenilir? Hakimlik savcılık sınav sonuçları sorgulama...

HAKİM VE SAVCILIK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Adalet Bakanlığı sınav sonuç tarihi ÖSYM takvimi ile belli oldu. Buna göre hakim ve savcılık sınav sonuçları 23 Ocak Salı günü erişime açıldı.

Sınav sonuçları, her sınav için ayrı ayrı açıklanacak, ÖSYM’nin internet sayfasından duyurulacak, adayların adresine ayrıca sınav sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar sınav sonuçlarını, ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebilecek.

MÜLAKA TARİHİ BELLİ OLDU MU?

Mülakat tarihleri ile ilgili henüz bir açıklama gelmedi. Konuyla ilgili bilgiler gelince haberimizde yer vereceğiz.

ADAYLAR GENEL BAŞARI PUANI SIRALAMASINA GÖRE MÜLAKATA KATILACAK

Adli Yargı Sınavında; Genel Başarı Puanı sıralamasına göre en yüksek puan alan adaydan başlanmak üzere ilan edilen kadronun (800) iki katı fazlası olan 2400 aday mülakata katılmaya hak kazanacaktır. 2400 üncü aday ile aynı puanı alan adaylar da Adalet Bakanlığı tarafından yapılacak mülakata çağrılacaktır. 70 ve üzeri puan alanların ayısı 2400’e ulaşmadığı takdirde sadece 70 ve üzeri puan alan adaylar mülakata çağırılacaktır.

Adli Yargı-Avukat Sınavında; Genel Başarı Puanı sıralamasına göre en yüksek puan alan adaydan başlanmak üzere ilan edilen kadronun (100) iki katı fazlası olan 300 aday mülakata katılmaya hak kazanacaktır. 300 üncü aday ile aynı puanı alan adaylar da Adalet Bakanlığı tarafından yapılacak mülakata çağrılacaktır. 70 ve üzeri puan alanların sayısı 300’e ulaşmadığı takdirde sadece 70 ve üzeri puan alan adaylar mülakata çağırılacaktır.

İdari Yargı Sınavında; Genel Başarı Puanı sıralamasına göre en yüksek puan alan adaydan başlanmak üzere ilan edilen kadronun (100) iki katı fazlası olan 300 aday mülakata katılmaya hak kazanacaktır. 300 üncü aday ile aynı puanı alan adaylar da Adalet Bakanlığı tarafından yapılacak mülakata çağrılacaktır. 70 ve üzeri puan alanların sayısı 300’e ulaşmadığı takdirde sadece 70 ve üzeri puan alan adaylar mülakata çağırılacak.