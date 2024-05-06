Açık Lise 3. dönem sınavları ne zaman yapılacak?

AÖL 3. dönem sınavlarının ne zaman yapılacağı, Açıköğretim Lisesi'nde eğitim gören öğrenciler tarafından sorgulanıyor. MEB tarafından yayımlanan sınav takvimiyle birlikte, Açık Lise 3. dönem sınav tarihleri belli oldu. Peki, AÖL 3. dönem sınavları ne zaman?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.05.2024 - 13:21
Açık Lise 3. dönem sınavları ne zaman yapılacak?
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Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı açık liselerde, lise eğitimlerini alan ve mezuniyet diploması için sınavlara giren öğrenciler yayımlanan sınav takvimini merak ediyor. Peki, Açık Lise 3. dönem sınavları ne zaman yapılacak?

AÖL 3. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 2024 yılı sınav uygulama takvimine göre sınav tarihleri belli oldu.

Açık Lise 3. dönem sınavları 20-21 Temmuz tarihlerinde uygulanacak.

AÖL SINAV DEĞERLENDİRMESİ

Açık öğretim liseleri sınavları 3 oturum halinde uygulanıyor. Her bir oturum için adaylara 100 (yüz) dakika süre tanınıyor.

Açık Lise sınavları değerlendirme 100 puan üzerinden yapılacak. Yanlış cevaplar sınav puanı hesaplamasında değerlendirmeye alınmayacak. Puan hesaplaması, puanın en yakın tam sayıya matematiksel olarak yuvarlanmasıyla yapılacak.


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