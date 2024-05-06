Yayınlanma: 06.05.2024 - 11:08

Güncelleme: 06.05.2024 - 11:08

2 Haziran'da yapılacak olan LGS sınavı öncesinde öğrenciler sınava girecekleri okulları merak ediyor. Peki, 2024 LGS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? LGS sınav yerleri nereden öğrenilir?

LGS SINAV YERLERİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Kılavuza göre fotoğraflı sınav giriş belgesi, 24 Mayıs 2024'ten itibaren elektronik ortamda okul müdürlükleri tarafından alınarak mühürlenip onaylandıktan sonra öğrencilere teslim edilecek.

LGS SINAV YERLERİ NASIL SORGULANIR?

Öğrencilerin sınav gününde yanında bulundurması gereken belgelerden biri de sınav giriş belgesi. Öğrencinin sınav giriş yeri, salonu, sıra numarası, alacağı sınav tedbir hizmeti gibi bilgiler e-Okul Veli Bilgilendirme Sisteminden görüntülenebilecek.

SINAV GİRİŞ BELGESİNDE YER ALACAK BİLGİLER

Sınav giriş belgesinde öğrencinin kimlik bilgileri ile sınava gireceği sınav merkezi, bina, salon vesıra bilgileri yer alacak. Öğrenci, sınav giriş belgesinde yer alan sınav bölgesinde, binada, salonda ve sırada sınava girecek.