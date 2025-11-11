Açık Öğretim Lisesi 1. dönem sınav takvimi belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından paylaşılan 2025-2026 eğitim ve öğretim yılı takvimi ile AÖL sınav tarihleri netleşti. Peki, açık lise sınav tarihleri belli oldu mu? 2025-2026 AÖL 1.dönem sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak?

1. DÖNEM AÖL SINAVLARI NE ZAMAN?

Açık Öğretim Kurumları’nın 2025-2026 Eğitim-Öğretim Yılı 1. Dönem Yazılı Sınavı oturum takvimi belli oldu. Buna göre; 1. oturum 20 Aralık 2025 Cumartesi günü saat 10.00’da, 2. oturum aynı gün saat 14.00’te, 3. oturum ise 21 Aralık 2025 Pazar günü saat 10.00’da gerçekleştirilecek.

AÖL 1. DÖNEM SINAV GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

E-sınava girecek adaylar 24 Kasım 2025 tarihinden itibaren, yazılı sınava girecek adaylar ise 15 Aralık 2025 tarihinden itibaren https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresine giriş yaparak fotoğraflı sınav giriş belgelerini alabilecekler.

Adaylar sınava, bu belgeyle birlikte üzerinde T.C. kimlik numarası bulunan geçerli kimlik belgelerinden biriyle katılabilecek. Geçerli kimlik belgeleri arasında nüfus cüzdanı, T.C. kimlik kartı, T.C. kimlik numaralı sürücü belgesi, geçerliliği devam eden pasaport veya KKTC vatandaşları için KKTC kimlik kartı yer alıyor.