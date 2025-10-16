MEB Açık Lise sınavları için süreç başlıyor. Peki, Açık lise sınavları ne zaman? 2025-2026 AÖL 1. dönem sınav tarihleri...

AÖL 1. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?

Açık Öğretim Lisesi e-sınav için; 9 ve daha az sayıda dersten sınava girecek öğrencilerin randevu işlemleri 6-19 Ekim tarihlerinde alınıyor.

10 ve daha fazla dersten sınava girecek öğrencilerin randevuları ise 20-31 Ekim tarihleri arasında tamamlanıyor.

e-Sınavlar 1-31 Aralık tarihleri arasında uygulanacak.

Yazılı sınavlar 20-21 Aralık günlerinde saat 10:00 ile 14:00'te gerçekleşecek. Sınav giriş belgeleri 15 Aralık'ta https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresinden erişime açılacak. Sınav soru ve cevapları 24 Aralık'ta yayımlanacak. AÖL 1. dönem sınav sonuçları 20 Ocak 2026 tarihinde adaylarla paylaşılacak.

AÖL SINAVLARI NASIL OLACAK?

AÖL sınavları sabah ve öğleden sonra olmak üzere 3 oturumda olacak. Sınavda her dersten 10'ar soru sorulacak. Değerlendirme 100 puan üzerinden yapılacak ve yanlış cevaplar doğruları etkilemeyecek. Her bir oturum için adaylara 100 dakika süre verilecek.

Adaylar sınava fotoğraflı sınav giriş belgesi ve üzerinde T.C. kimlik numarası yer alan geçerli kimlik belgelerinden biri ile katılabilecek.