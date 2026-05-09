Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yürütülen Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2025-2026 eğitim öğretim yılı 3. dönem kayıt yenileme süreci başladı. Peki, Açık Öğretim Lisesi (AÖL) kayıt yenileme ne zaman? AÖL kayıtları bitti mi?

2026 AÖL 3. DÖNEM KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?

MEB tarafından henüz AÖL kayıt yenileme tarihleri açıklanmadı. Açık Öğretim Lisesi geçtiğimiz yıl 3. dönem kayıt yenileme işlemleri Mayıs ayı itibarıyla başlamıştı.

AÖL KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

Kayıt yenileme işlemi, ücretin yatırılmasının ardından genellikle sistem tarafından otomatik olarak gerçekleştirilir. Ancak süreci kontrol etmekte fayda var:

Ödeme Yapın: İlk adımda sınav ücretini T.C. kimlik numarası ile yatırın.

Sistemi Kontrol Edin: Ücret yatırıldıktan bir gün sonra aolweb.meb.gov.tr adresinden öğrenci girişi yaparak kaydınızın "Aktif" olup olmadığını kontrol edin.

Ders Seçimi: Kaydı aktif olan öğrenciler, belirlenen tarihlerde sınavda sorumlu olacakları dersleri seçmelidir. Ders seçimi yapmayan öğrencilerin dersleri sistem tarafından otomatik atanacaktır.

AÖL 3. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?

2025-2026 eğitim yılı 3. dönem sınav tarihleri de takvimde yerini aldı:

Yüz Yüze Sınavlar: 18-19 Temmuz 2026