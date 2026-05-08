Erdoğan'dan çok konuşulacak 'süreç' sözleri: 'Bundan geriye dönüş yoktur ve olmayacaktır'

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Terörsüz Türkiye" olarak adlandırılan süreç hakkında yaptığı açıklamada "Bundan geriye dönüş yoktur ve olmayacaktır" mesajını verdi.

Erdoğan, İstanbul Fuar Merkezi'nde SAHA EXPO 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nda konuştu.

Erdoğan, Türkiye'nin savunma, havacılık ve uzay alanında küresel düzeyde "yıldızı ışıl ışıl parlayan ülkeler" arasına adını gururla yazdırdığını iddia etti.

"Türkiye'nin geçmişte yüzde 80 oranında dışa bağımlı olduğunu" belirten Erdoğan, "Türk savunma sanayisi artık yalnızca bölgesinde değil, dünya ölçeğinde rağbet gören, güven veren ve tercih edilen bir ekosistem haline gelmiştir" iddiasını dile getirdi.

"İHANETE, KUMPASA MARUZ KALDIK"

Erdoğan, sözlerinin devamında şunlara yer verdi:

"İmzalanan 182 anlaşmayla toplam 8 milyar dolarlık iş hacmine ulaşıldı. Bu rakamın 6 milyarlık dolarlık kısmını doğrudan ihracata dönük mutabakatlar oluşturdu. Türkiye, yüzde 80 oranında dışa bağımlı bir ülkeydi. Yıllar içerisinde azaltarak bunu tersine çevirdik. Tarihimizde ilke defa 10 milyon doların üzerine çıktık.

Parasını ödediğimiz sistemlerin verilmediği günler oldu. Sadece dışarıdan sadece dost bildiklerimizden değil içeriden de ihanete, kumpasa, umutlarımızı kırmaya dönük operasyonlara maruz kaldık. İçimize yerleşmiş ve yerleştirilmiş, kimi zamanda sureti aktan görünen truva atlarının sabotajlarıyla mücadele ettik."

ÖZGÜR ÖZEL'E "FUAR ZİYARETİ" TEPKİSİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in fuar ziyareti hakkında konuşan Erdoğan, şunları söyledi:

"Savunma sanayimiz ne zaman kabuğunu kırsa, büyük bir adım atsa, birileri hemen devreye girdi. Başımıza yeni icat çıkarmayın dediler, dışarıdan almak daha kolay dediler, savunma sanayi yatırımları verimli değil dediler. Kimi zaman ekonomik verileri eğip bükerek, kimi zaman milli şirketlerimizi hedef alarak, kimi zaman küçümseyerek kimi zaman da balıklar ürküyor gibi komik argümanlarla savunma sanayi hamlelerimizi engellemeye çalıştılar.

Biz bunların hiçbirine kulak asmadık. Balıklar ürküyor diyenler gelip fuarımızı ziyaret ettiler. Ama balıkların herhalde ürkmediğini gördüler. Öğrenilmiş çaresizlik sendromuyla malul karakterlerin bizi de kendi ruhsuz, umutsuz ve ufuksuz dünyalarına çekmelerine müsaade etmedik."

"SÜREÇ" MESAJI

Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin DEM Partili vekillerle tokalaşmasının ardından başlayan ve iktidarın "Terörsüz Türkiye" olarak tanımladığı süreç hakkında da konuştu.

Sürecin devam edeceğini kaydeden Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bugün iç kalemizi tahkim etmek yolunda attığımız en stratejik adım 18. ayını dolduran Terörsüz Türkiye süreci ve terörsüz bölge hedefidir. Terörsüz Türkiye süreci, Türkiye'yi ve komşu ülkeleri iç cepheleriyle birlikte güçlendirerek huzurlu, güvenli ve barışın egemen olduğu bir geleceğin inşaasını hedefleyen büyük bir vizyonun adıdır. Terörsüz Türkiye, bölgemizde yürütülen paylaşım kavgasında milletimizin bilincinde ve kalbinde kurulan müstahkar bir mevzidir. Bu mevziinin fikri ve siyasi müşterek karargahı elbette Cumhur İttifakı'dır.

Sürecin katalizörü ise Türk milletinin ulaşmayı çoktan hak ettiği hedeflerdir. Bu hedefe ezber kalıplarla değil basiretli, cesaretli, büyük millet ve devlet olmanın sağladığı özgüvenli yaklaşım ile kararlı adımlarla varılabilir. Türkiye, devleti ve milletiyle yaklaşık yarım asırlık başarılı mücadelesinin ardından terörden kurtulma iradesini ortaya koymuş, terörsüz Türkiye için çok net bir duruş sergilemiştir. Bu iradenin temelinde vatanı ve milleti için canlarını feda eden kahramanların aziz hatırası kutlu emaneti vardır. Bu iradenin temelinde 'vatan sağ olsun' diyerek evlatlarını kara toprağın bağrına veren, acısını kalbine gömen anne ve babaların metaneti vardır. Şehit eşleri, şehit çocukları ve şehit yakınları vardır. Gazilerimizin fedakarlıkları vardır. Allah'ın izniyle bundan geriye dönüş yoktur ve olmayacaktır."