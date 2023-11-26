Yayınlanma: 26.11.2023 - 15:59

Güncelleme: 26.11.2023 - 15:59

Açık Öğretim Lisesi 1. Dönem sınav tarihleri belli oldu. Sınava girecek adaylar sınav tarihlerini araştırmaya başladı. Peki, Açık Öğretim Lisesi sınavları ne zaman? AÖL 1. dönem sınav tarihleri ne zaman yapılacak? AÖL sınavları online mı?

AÖL 1. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?

Açık Lise 1. Dönem sınav tarihleri MEB tarafından açıklandı.

23-24 Aralık tarihlerinde düzenlenecek olan Açık Öğretim Lisesi sınavları oturum bilgileri şöyle olacak;

1. Oturum: 23 Aralık 2023 Cumartesi günü Türkiye saati ile 10.00’da,

2. Oturum: 23 Aralık 2023 Cumartesi günü Türkiye saati ile 14.00’te,

3. Oturum: 24 Aralık 2023 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00’da.

AÖL SINAVLARI ONLİNE MI?

Açık Öğretim Kurumları (Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Açık Öğretim Ortaokulu), 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı 1. Dönem Yazılı Sınavları 23-24 Aralık 2023 tarihlerinde basılı evrakla okullarda yüz yüze yapılacaktır.

AÖL SINAV GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Adaylar, 18 Aralık 2023 tarihinden itibaren Öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile ;

- Açık öğretim liseleri için https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx

- Açık Öğretim Ortaokulu için https://aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx

internet adreslerinden giriş yaparak fotoğraflı sınav giriş belgelerini alabileceklerdir.