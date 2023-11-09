Yayınlanma: 09.11.2023 - 18:00

Güncelleme: 09.11.2023 - 18:00

2023-2024 eğitim yılı güz dönemi vize sınavları için geri sayım başladı. Açıköğretim Fakültesine kayıt sürecinin sona ermesiyle, ATA AÖF sınav tarihlerine yönelik bilgiler merak edildi. Peki, Açıköğretim Fakültesi sınav tarihleri ne zaman? ATA AÖF sınav yerleri belli oldu mu? AÖF sınav giriş belgesi nasıl alınır? Açıköğretim sınavları online mı olacak?

ATA VE AÖF VİZE SINAVLARI NE ZAMAN?

ATA AÖF'ün akademik takviminde yer alan bilgiye göre; ATA AÖF vize sınavları 25-26 Kasım 2023 tarihlerinde yapılacak.

Sınav oturum tarihleri şöyle olacak;

I.Oturum 25 Kasım 2023 Saat: 09.30

II.Oturum 25 Kasım 2023 Saat: 14.00

III.Oturum 26 Kasım 2023 Saat: 15.00

ATA VE AÖF VİZE SINAVLARI ONLİNE MI OLACAK?

ATA AÖF ara sınavları geçen yıl yüz yüze yapılmıştı. Yaz okulu sınavları da aynı şekilde gerçekleşmişti.

2023-2024 eğitim yılı güz dönemi sınavlarına dair ise bu yönde bir bilgi yok. Resmi kurumdan açıklamalar gelince haberimizde yer vereceğiz.

ATA VE AÖF SINAV GİRİŞ YERLERİ BELGESİ AÇIKLANDI MI?

ATA AÖF sınav giriş yerleri belgesi henüz açıklanmadı. ATA AÖF sınav yerleri belli olduğunda haberi güncelleyeceğiz.