AFAD uyardı: Sağanak yağış nedeniyle bazı illerde okullar tatil edildi!

Yayınlanma: 13.04.2023 - 08:50

Güncelleme: 13.04.2023 - 08:50

Hakkari'de sağanak nedeniyle kent genelinde ilk, ortaokul ve liselerde eğitim-öğretime 1 gün ara verildi.

Kentte etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Hakkari Valiliği'nce alınan kararla; sağanak nedeniyle kent genelinde ilk, ortaokul, liselerde 13 Nisan Perşembe günü eğitime 1 gün ara verildi. Ayrıca engelli ve hamile kamu personeli de idari izinli sayılacağı duyuruldu.

Şırnak Valiliği de kent merkezinde beklenen sağanak nedeniyle, kent merkezinde eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu. Valilik açıklamasında, "Şırnak merkez ilçe ve merkez ilçeye bağlı belde ve köylerde, yağış nedeniyle 13 Nisan 2023 Perşembe günü 1 gün eğitim- öğretime ara verilmiştir" denildi.

AFAD, SMS İLE UYARDI

AFAD da gönderdiği SMS ile beklenen şiddetli yağışlar için tedbirli olunması yönünde uyarılarda bulundu. Şırnaklılara gönderilen SMS’te, "Meteorolojiye göre bugün ve yarın Şırnak’ta kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Sel, su baskını, heyelan ve yükseklerde yoğun kara karşı tedbirli olun" denildi.