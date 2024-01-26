Akademisyen Tolga Sütlü yargı savaşını kazandı

Yayınlanma: 26.01.2024 - 03:00

Güncelleme: 26.01.2024 - 03:00

Sütlü, iktidara yakınlığıyla bilinen gazetelerde hakkında yer alan haberler gerekçe gösterilerek görevinden süresiz bir şekilde uzaklaştırılmıştı. Sütlü, İstanbul 12. İdare Mahkemesi’ne 9 Kasım 2022’de dava açmıştı. Mahkeme Sütlü’nün görevden uzaklaştırılma kararını, oybirliğiyle hukuka aykırı bularak iptal etti. Mahkeme, ekim 2022 tarihi itibarıyla ödenmeyen maaşlarının da faiziyle birlikte Sütlü’ye ödenmesine hükmetti.

15 ay sonra mahkemenin haklı bulduğu Sütlü, kararın ardından Cumhuriyet’e konuştu. Sütlü, “2022 yılının ekim ayında işten çıkarılmış, kasım ayında da yürütmeyi durdurma istemiyle dava açmıştım. Devam eden projelerim dava sürecinden etkileneceği için ben bu süreçte Acıbadem Üniversitesi’nde çalışmaya başladım” dedi.

Sütlü şöyle devam etti: “Mahkeme kararıyla artık görevime resmi olarak dönmüş durumdayım. Boğaziçi şu anda beni geri almak zorunda. Ancak ben artık okulda sağlıklı bir şekilde devam edebilecek miyim bilmiyorum. Direniş, yeterince gündem olmasa da, hala devam ediyor. Üniversitede hukuksuz da olsa biz elimizden gelen eziyeti yapalım prensibiyle hareket ediyor. Bu kim bilir kaçıncı dava kaybettikleri sayamadık. Her seferinde yüksek yüksek tazminatlar da ödeniyor ancak kendi ceplerinden çıkmadığı için bunu sorun etmiyorlar.”



