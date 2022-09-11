Akademisyenden Alevi derneği başkanına tehdit

Karadeniz Alevi Bektaşi Federasyonu Genel Başkanı, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Genel Başkan Yardımcısı ve Tokat Şube Başkanı Alevi Dedesi Muharrem Erkan, kendisini tehdit eden Melih Gündüz hakkında şikâyette bulundu.

Mehmet Menekşe
11 Eylül 2022 Pazar, 02:00
Akademisyenden Alevi derneği başkanına tehdit
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Muharrem Erkan, Melih Gündüz’ün kendisine hakaret ettiğini ve tehditlerde bulunduğunu iddia etti. Gündüz’ün Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Türk Dili Edebiyatı Bölümü’nde öğretim üyesi olduğu ve Alevilere yönelik daha önce de tehditlerde bulunduğu tartışma yaşadığı öne sürüldü.

Muharrem Erkan, Melih Gündüz’ün Tokat GOP Bulvarında yolunu kestiğini “Hacı Bektaş Veli’ye niçin Hace Bektaş Veli diyerek ismini değiştiriyorsunuz? Niçin Kuran okumuyorsunuz, cenazelerde niçin bağlama çalıyorsunuz” ifadelerini kullandığını, küfür, hakaret ve tehdit ettiğini iddia etti.

Melih Gündüz ise kendisinin de Alevi olduğunu söyleyerek şu ifadeleri kullandı: “Tartışma oldu, gerginlik yaşandı ve o anda söylenmemesi gereken sözler ağzımdan çıktı.”


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