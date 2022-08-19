Barış Pehlivan yazdı: AKP hangi Alevi dedelerini umreye götürecek?

19 Ağustos 2022 Cuma, 08:03

Gazetemiz yazarı Barış Pehlivan, bugünkü "21 olanların bir oldukları" başlıklı köşe yazısında, 28 Şubat davasının hapiste olan askerlerini kaleme aldı. "Tekrar tekrar hatırlatıyorum; yaş ortalamaları 80" diyen Pehlivan, iktidar partisiyle ilgili son dönemde yaşanan gelişmelerle ilgili de birtakım sorular yöneltti.

Pehlivan, 28 Şubat davasına ilişkin tutuklu askerlere yönelik yazdığı yazıda şu ifadeleri kullandı:

"28 Şubat davasının hapiste olan askerlerini yazıyorum. Tekrar tekrar hatırlatıyorum; yaş ortalamaları 80.

İkinci kez tutuklanan Ahmet Çörekçi’nin kızından dinliyorum: “Bildiğiniz gibi, babam Sincan’da 81 yaşındaydı. Yine ileri bir yaş... O koşullarda böbreklerinden rahatsızlandı. Çıktıktan kısa bir süre sonra da bir böbreğini kanser teşhisi ile aldılar. Şimdi ise 90 yaşında ve kalan tek böbreği yine risk taşıyor. Diğer rahatsızlıkları yüksek tansiyon, duyma ile görme zayıflaması, motor hareketlerinde yavaşlama ve aşırı kilo kaybı...”

Emekli general Kenan Deniz’in ise Parkinson rahatsızlığı var. Öyle ki, kapalı görüş esnasında telefonun ahizesini dahi tutmakta zorlanıyor.

Devlet biliyor; 83 yaşındaki Hakkı Kılınç ailesiyle görüş yaparken düşerek baygınlık geçirdi. Vertigoya bağlı baş dönmeleri ve uyku apnesine bağlı ciddi solunum sıkıntısı yaşıyor.

Keza Çetin Doğan’ın beş damarına baypas yapıldı. Diyabetten, yüksek tansiyona kadar birçok rahatsızlıkla boğuşuyor. Ve maalesef çorabını dahi giyerken zorlanıyor.

Özetle, 28 Şubat davasının tüm hükümlüleri bir hastanenin tüm odalarında tedavi görebilecek kadar rahatsızlığa sahip.

Hatırlatmasam olur mu: Onları soruşturan ve davanın iddianamesini yazan savcılar, ilk tutuklamaları yapan ve mahkeme sürecinde yer alan hâkimler, yargıya belge temin eden şahıslar, o belgeler hakkında “güvenilir” raporu veren TÜBİTAK görevlileri, savcıya Genelkurmay’dan doküman ulaştıran askeri personel, yani kısacası bu davaya “eli değen” herkes bir şekilde FETÖ bağlantılı çıktı.

21 olanlarla bir olup kumpas kurdular"

PROGRAMA KATILAN DEDELER...

Pehlivan, sorularında ise ilk olarak AKP'ye yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak gazetesinin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nu (BDDK) hedef aldığını hatırlatarak şöyle devam etti:

"(...) Eski yazarı olan Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu’nun rolü nedir o manşette? Gölge ekonomi yönetimi olma hevesindeki Saray danışmanları böylelikle Nureddin Nebati’ye diş mi gösteriyor?

Sahi, AKP hangi Alevi dedelerini Kerbela’ya ve umreye götürecek? Aralık ayında planlanan gezide olmak isteyenlere İçişleri Bakanlığı nasıl bir mülakat yapıyor? Programa katılan 'dedeler' arasında Alevilikle ilgisi olmayanların varlığı doğru mu?

Sahi, İstanbul’un AKP’li bir ilçe belediyesinde ulaşım hizmetleri müdürü olan isim kaçarken yakalandı mı? FETÖ ile ilişkisi çıkan kişinin kimliği sır gibi saklanıyor mu?"